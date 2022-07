Paine kasvoi liian kovaksi: Pääministeri Boris Johnson on eroamassa

Tähän asti Zahawi on seisonut Johnsonin rinnalla.

Hallituksen toimintakykyä on kyseenalaistettu, ja Johnsonin tilanne on nähty tukalaksi. Entisen pääministerin David Cameronin politiikkajohtajana toiminut Camilla Cavendish on arvioinut BBC:lle, ettei maalla ole tällä hetkellä toimivaa hallitusta