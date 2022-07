Tehy on tehnyt rikosilmoituksen maksamattomista palkoista Helsingissä – vaatii kaupungin johtajia vastuuseen

Tehyn mukaan useita tuhansia työntekijöitä koskevat palkanmaksuongelmat ovat kestäneet jo kuukausia. Palkoista on puuttunut etenkin ylityö- ja lisäkorvauksia, jotka ovat sotealalla iso osa kokonaispalkkaa.

– Useilta sadoilta työntekijöiltä on jäänyt koko palkka useammalta palkanmaksukaudelta saamatta, Tehyn oikeuspalveluiden päällikkö Kari Tiainen sanoo Tehy-lehden haastattelussa.

Samalla kaupungin palkanmaksun asiakaspalvelu on ruuhkautunut. Kaksi viikkoa sitten kaupungilla oli lukematta seitsemäntuhatta sähköpostia ongelmiin liittyen.

Ongelmaan etsitään syyllistä

Tehy on pyytänyt poliisia selvittämään, kuka on viime kädessä vastuussa palkanmaksuongelmista. Rikosilmoituksen oheen liitetyn kaupungin organisaatiokaavion mukaan kokonaisvastuu on Tehyn mukaan ainakin kaupunginkanslialla ja kansliapäällikkö Sami Sarvilinnalla.