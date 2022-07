HS: Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka puolustaa valtion tukea maakuntien lentoliikenteelle

Äänekoskelaislähtöisen Harakan mukaan on tärkeää, että yhteydet säilyvät siitä huolimatta, että matkustajamäärät ovat korona-aikana vähentyneet.

Valtion tukemia lentoyhteyksiä Jyväskylään ja neljälle muulle maakuntakentälle on viime aikoina kyseenalaistettu, koska esimerkiksi Jyväskylässä matkustajia on ollut päivää kohti vain viisi. Valtion tuki jokaiselle lennolla on 5 500 euroa.