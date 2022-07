Maaseudun töissä poljetaan usein ulkomaalaisten palkkaa ja työehtoja – työntekijät itse pyytävät toisinaan tehdä työtä vuorotta

Suomalaisen työelämän pelisääntöjä rikotaan usein, kun työntekijä on ulkomaalainen kausityöntekijä tai työskentelee työluvan varassa, Teollisuusliitto sanoo. Liitto valvoo ja solmii maaseutuyritysten työehtosopimuksia.

Liittoon tulee iImoituksia alipalkkauksesta, ylipitkistä työpäivistä, puuttuvista lomista ja tauoista. Joskus kyseessä on Teollisuusliiton mukaan jopa suoranainen riisto.

Maaseudulla on lukuisia pieniä yrityksiä, joita yleissitova työehtosopimus koskee: kasvihuoneita, vihannespakkaamoja, marjojen ja erikoiskasvien avomaaviljelyä, kanaloita, mehiläistarhoja, hevostalleja, kotieläintiloja, turkistarhausta sekä vaikkapa sienien ja marjojen keruuta.

Aina löytyy tekosyy irtisanoa, kun maksamattomia saataviaan penää

Teollisuusliiton sopimusasiantuntija Riikka Vasama kertoo, että työpaikoilla, joissa työskentelee paljon kielitaidottomia ulkomaalaisia, on törmätty hälyttäviin sopimusrikkomuksiin.

– On huolestuttavaa, että niin sanotun alkutuotannon aloilta yhteydenottoja tulee suhteellisesti enemmän kuin muilta aloilta. Samantyyppisiä ongelmia tulee ilmi toistuvasti ja kaudesta toiseen.

Maaseutuelinkeinojen työntekijöistä suuri määrä eli melkein puolet on ulkomaalaisia. Myös ulkomaisia työntekijöitä pitää Teollisuusliiton mielestä suojella.

– Osa näistä ihmisistä on tullut tiloille kausityöntekijöiksi, osa myös vakituisiksi maaseudulle töihin. Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta tulevat tarvitsevat työluvan. Työlupa myönnetään vain vuodeksi kerrallaan.

Kun ihmisellä ei ole pysyvää työlupaa Suomessa, hän on haavoittuvassa asemassa. Työehdoista laistamisesta ei uskalleta tai osata valittaa. Irtisanomisen syynä ei voi olla se, että penää lakisääteisiä oikeuksiaan, Vasama sanoo.

– Olen kuitenkin valitettavasti nähnyt liian monta tapausta, joissa aina löytyy joku "syy" työsuhteen päättämiselle, kun sukset menevät ristiin ja työntekijä on alkanut penätä maksamattomia palkkasaataviaan.

– Töitä tehdään silloin, kun säät sallivat. Sato on korjattava ja eläimet on aina hoidettava. Mutta työaikajoustoja käytetään joissain tapauksissa härskisti väärin.

– Jos asia tulee ilmi, puuttuvat palkanosat on vain maksettava. Usein ainakin osa on voinut jo vanhentua. Tämän jälkeen voi jatkaa liiketoimintaa ilman rangaistusta. Tässä yksi syy, miksi joku työnantaja saattaa lähteä vähemmän kaidalle polulle.

Oma toive lisätunneista vai renki- ja piika-asenne?

Nybondas selittää, että ylipitkät työvuorot ovat usein työntekijän oma toive: he haluavat ansaita mahdollisimman paljon.

Kielimuuri ja kulttuurierot aiheuttavat paljon väärinkäsityksiä, kertoo Maaseudun Työnantajaliiton toimitusjohtaja Kristel Nybondas. Ulkomaalaiset työntekijät toivovat töitä tyyliin "niin paljon kuin jaksaa ja seitsemän päivää viikossa". Työnantajien täytyisi ymmärtää, että heidän on kiellettävä moinen.

Kristel Nybondas kertoo, että jos työnantaja saisi valita, hän palkkaisi työntekijän, jolla on oma asunto ja joka tuntee kielen ja kulttuurin. Hänen mukaansa halukkuutta kausityöhön ei kotimaassa juuri ole.

– Kaikki pohjustaminen, perehdyttäminen, sujuvuus, ja jopa viihtyminen vaatii ektraa. Työnantaja on vastuussa tulkkaamisesta ja siitä, että työntekijä ymmärtää oikeutensa. Tämäkin on asia, joka maksaa paljon.

– Kun riita-asioita, palkkasaatavia tai erimielisyyksiä on setvitty, työnantaja on loukkaantunut työehtojen noudattamisen vaatimuksesta. Työnantajat saattavat olla hämmästyneitä siitä, että miten heille voi esittää vaatimuksia, kun ovat auttaneet arjen asioissa ja työntekijä on asunut ihan perhepiirissä.