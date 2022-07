Metsolan Eevaa seurattiin kaupassa ja kuvattiin uimarannalla – Katriina Honkasen näkyvin työ oli sekä kirous että siunaus

– Siihen aikaan etenkin TV-puolella ajateltiin, että voiko tuota ottaa mihinkään, kun se on nyt ollut siinä. Minä jäin käytännössä työttömäksi aika pitkäksi aikaa.

Turkka oli vahva persoona

Monella on jäänyt mieleen Jouko Turkan maaninen katse ja puheet fyysisestä rääkistä ja väkivallasta.

Musiikki on tärkeä osa elämää

Katriina Honkanen on pienestä pitäen tehnyt musiikkia. Ensimmäiset laulut syntyivät jo alakouluikäisenä. Teini-iässä oli monenlaisia bändejä. Ensimmäinen omaa musiikkia sisältänyt levy, Uni, julkaistiin 1990.

Suomenkielisiä albumeja on syntynyt yhdeksän ja tuorein bändi on Rolling Rust, jossa Honkanen on yhdessä miehensä, kitaristi Ilkka Tenhusen sekä kitaristi ja tuottaja Janne Louhivuoren kanssa.