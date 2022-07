Talvikki Järvinen pukeutuu kisoissa vanhanaikaisiin vaatteisiin ja ajaa juhlavilla vaunuilla: hän on Suomen paras valjakkoajaja

Vielä nyt renkolaisella Pollepuiston tallilla on hiljaista. Järvinen ja Danser T hengähtävät hetken. Pari voitti viime viikolla suomenmestaruuden ylivoimaisesti ja viidennettä kertaa.

Järvinen on ratsastuksen kansainvälisen lajiliiton FEI:n maailmanrankingissa sijalla viisi. Se on tulos, joka vaatii paljon sekä ajurilta että hevoselta.

– Olen oppinut, että hevonen ei osaa lukea ajatuksiani. Sille pitää kertoa asiat hyvissä ajoin selkeästi ja jämäkästi, mutta samalla mahdollisimman pehmeästi. Haasteena on, että keinoja kommunikointiin on vähemmän kuin esimerkiksi ratsastaessa. Käytössä ovat vain ohjat, ääni ja ajopiiska, Järvinen sanoo.

Valjakkoajo on taitoa, vanhoja asuja ja tekniikkaa. Moninkertainen suomenmestari Talvikki Järvinen tähtää nyt MM-kisoihin Ranskassa. Kisakumppanina on ruuna Danser T.

Huipulle pelkoa uhmaten

Järvinen toimii päivät Hämeenlinnan kaupungin eläinlääkärinä. Vapaalla on valjakkojen aika.

– Meillä on tallilla pitkä rata maastossa. Käymme myös kouluratsastamassa ja kilpailuissa eri puolilla Suomea, jotta hevonen tottuisi erilaisiin ympäristöihin.

Järvisen juhlavaunut on tehty mittojen mukaan.

Danser T on ollut Järvisen kisakaverina jo kaksitoista vuotta, ulkomaita parivaljakko on kiertänyt kahdeksan vuotta. Tällä kaudella ulkomaan kilpailuissa on mennyt hyvin, myös uusissa paikoissa.