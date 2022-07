Lapuan kaupungin johto tuomitsee Prideen kohdistetut hyökkäykset: "Yksittäisten ihmisten tekoja, joissa ei ole mitään järkeä"

Lapuan kaupunki tuomitsee Lapua Prideen kohdennetut alkuviikon hyökkäykset, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kai Pöntinen (kok.).

Lapuan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja sekä entinen pääministeri Anneli Jäätteenmäki (kesk.) suhtautuu Lapuan kirjastossa räjäytetyn putkireiskapommin Pride-tapahtumaan yhdistämiseen varauksella.

Yhteistä keskustelua tapahtumista tai toimenpiteistä Pride-tapahtuman suojelemiseksi tulevaisuudessa ei Lapuan kaupungilla ole käyty.

Kaupunki tuomitsee teot, mutta tarkempaa keskustelua turvallisuudesta ei ole vielä käyty

Pride-tapahtumaa vastaan kohdistettuja hyökkäyksiä ei ole kesätauon vuoksi käsitelty kaupunginhallituksessa tai -valtuustossa.

Kaupunki ei ole Kai Pöntisen mukaan varautunut erityisesti Lapua Priden turvallisuuden lisäämiseen.

– Kaupunkihan ei ole millään tavalla osallinen siinä. Lakeuden Sateenkaari ry on se yhdistys, joka tapahtuman järjestää, ihan niin kuin joku tanhuporukka, ja vastaa siitä. Kaupunki on antanut esimerkiksi kulttuurikeskuksen tiloja järjestäjien käyttöön ja siinä on kaupungin osuus.

Kaupunginjohtaja Satu Kankare kuitenkin mainitsee Lapua Priden olevan osa kaupungin tapahtumien markkinointia. Hänen mukaansa vähemmistöjen näkyvyyttä on pyritty lisäämään Pride-viikon avulla.

Kankare itse ei katso, että asenneilmapiiri Lapualla poikkeaisi muusta maasta. Kankare ei itse katso, että , että asenneilmapiiri Lapualla poikkeaisi muusta maasta. Toisaalta hän pitää hyvänä asiana, että asenneilmastoa muokataan.

– Pidän tärkeänä, että asiasta keskustellaan ja otetaan kantaa. Uskon, että siihen Pride-tapahtumillakin pyritään, hän sanoo.

"Lapualla pitää puuttua nuorten ilkivaltaan"

Jäätteenmäki suhtautuu Lapuan kirjastolla räjäytetyn putkireiskapommin yhdistämiseen viereisessä rakennuksessa käynnissä olleeseen Pride-tapahtumaan varauksella.

Lapuan kaupungin tänään julkaiseman tiedotteen (siirryt toiseen palveluun)mukaan pommi "ei mitä ilmeisemmin ollut provokaatio kyseistä keskustelutilaisuutta kohtaan, vaan kyse oli ajallisesta yhteensattumasta".

– Lippujen varastamisenhan voi sanoa kohdistuneen Prideen, mutta sitten tämä pommijuttu, sitähän me emme tiedä, mikä se on. Valitettavasti Lapualla on ollut pitkin kevättä paljon tällaista vahingontekoa, johon ovat syyllistyneet muutamat nuoret, Jäätteenmäki sanoo.

– Kyllä Lapualla pitää puuttua siihen, jos ja kun, on tällaista muutaman nuoren ilkivaltaa ja toivoisin, että poliisit ottaisivat tämän myös vakavasti, jos ja kun tällaista on pidemmän aikaa ollut, Jäätteenmäki lisää.

Pöntisen mukaan viranomaisten tehtävä on turvata kaikkien kokoontumis- ja sananvapausoikeuksien toteutuminen.

– Toki kyllä me haluamme, että täällä kaikilla olisi turvallinen harrastaa, kokoontua sekä tehdä kaikkea mikä hyvältä ja oikealta tuntuu, Pöntinen kommentoi.

"Lapualla on historia painolastina"

Pöntisen mielestä tapahtumat eivät kerro Lapuan tai Etelä-Pohjanmaan alueen suhtautumisesta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin laajemmin.

– Jos Helsingin Prideen joku jollain tavalla kohdistaa aggressiotaan, niin ei kukaan silloin kysy, että mistä se kertoo.

– Ne ovat yksittäisten ihmisten tekoja, joissa ei ole mitään mieltä eikä järkeä, mutta sen yleistäminen vaikkapa eteläpohjalaisiin tai lapualaisiin ei ole relevanttia, Pöntinen lisää.

Jäätteenmäki pitää Pöntisen tavoin koko Lapuan ja Etelä-Pohjanmaan yhdistämistä vihamielisiin asenteisiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan vääränä.

– Lapualla on historia painolastina, joka näkyy mielestäni tässä, että jos tulee muutaman nuoren kanssa tällaista vahingontekoa, niin se yhdistetään kaikkiin nuoriin ja koko paikkakuntaan. Eli tämäkin pitäisi osata mielestäni suhteuttaa, hän sanoo.

Etelä-Pohjanmaan ja Lapuan asenteet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä ovat kuitenkin herättäneet keskustelua tapahtumien jälkeen sosiaalisessa mediassa.

Lapua Priden järjestäjä Lakeuden Sateenkaari ry kommentoi Instagram-päivityksessään (siirryt toiseen palveluun) teoista epäiltyjen neljän nuoren negatiivisen suhtautumisen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kertovan siitä, että Pridelle ja järjestön toiminnalle on lakeuksilla tilausta.

Kaupungin puheenjohtajat osallistuvat Prideen

Sekä Pöntinen että Jäätteenmäki kertovat osallistuvansa lauantaina järjestettävään Pride-kulkueeseen.

– Ajatus on kypsynyt tässä jo jonkin aikaa ja varmasti nämä tapahtumat ovat vahvistaneet sitä, että haluan osallistua ja osoittaa omallakin toiminnalla, että Lapualla on hyvä ja turvallista asua ja kyllä me kannamme huolta ihmisistä, Jäätteenmäki sanoo.

Pöntisen mukaan maanantai-illan tapahtumat saivat hänet haluamaan osoittaa tukeaan vahvemmin.

– Alun perin tarkoituksena oli osallistua lauantaina vain jokilaivalla ajettavaan Pride-risteilyyn.

– Näiden tapahtumien jälkeen haluan kuitenkin osoittaa tukeni kokoontumis- ja sananvapaudelle ja tuomita sen, mitä he [seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt] ovat joutuneet kokemaan, Pöntinen sanoo.

Lue lisää: