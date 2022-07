Iso rooli yli kahdeksankymppisenä vaatii valtavasti työtä, tunnustaa teatteridiiva Ritva Oksanen: "Menen pelkoja päin"

Friedrich Schillerin tekstissä palataan ajassa viitisensataa vuotta taaksepäin, mutta sisältö on Oksasen mielestä erittäin ajankohtainen. Tekstin teemat ovat läsnä myös nykyajassa: vallan tavoittelu, toisen ihmisen mitätöinti ja minäkeskeisyys.

– Aika, josta näytelmä kertoo, on ollut hyvin sotaisaa niin kuin nytkin. Kukaan ei ollut minkään arvoinen.

– En anna niiden pelkojen viedä itseäni. Aina on sodittu. Se sotiminen me kyllä osataan, jospa osaisimme vielä tehdä rauhan, toteaa Oksanen.

Mökillä opetellaan repliikkeja ja harvennetaan metsää

Kaksi kuningatarta -näytelmän käsikirjoitus kulkee Ritva Oksasen kainalossa koko kesän. Hän iloitsee, että korona-ajan jälkeen työt ovat lähteneet notkeasti käyntiin ja ammattitaito on yhä hallussa. Uusi teksti pysyy päässä kuten ennenkin.

Petäjäveden mökki on näyttelijälle tärkeä paikka. Hän oli mökillä silloinkin, kun ohjaaja Taru Mäkelä ilmoitti, että Hämeenlinnan teatterin Kaksi kuningatarta toteutuu. Silloin Oksanen vastasi puhelimeen marjametsässä.

Mökkielämä on hänen mielestään ihanaa, koska siellä on aina jotain puuhaa. Suurimman osan pandemia-ajastakin Oksanen vietti mökillään.

Suomalainen teatteridiiva Ritva Oksanen täytti 16. kesäkuuta 83 vuotta. Ensi syksynä Oksanen on toisessa pääosassa Hämeenlinnan teatterin Kaksi kuningatarta- näytelmässä. Hän esittää Englannin kuningatar Elisabeth ensimmäistä. Kati Turtola kävi teatterilla tapaamassa Ritva Oksasta.

Ritva Oksaselle on vuosikymmenten aikana osunut erityisen paljon vahvojen naisten rooleja. Hän sanoo etsivänsä niistä aina myös herkkyyttä. Kovasta roolista on kaivettava esille kipukohta. Syy siihen, miksi ihmisestä on tullut kova.