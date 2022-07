Analyysi: Epärehellisyys kaatoi Boris Johnsonin – perinnöksi jää brexitin toimeenpano, ja sen kova hinta

Esimerkkejä on monia, mutta ennen kaikkea niin kutsuttu koronajuhlaskandaali romutti Johnsonin suosion tavalla, josta ei enää ollut paluuta. Britannian kansa ja puoluetoverit eivät päässeet yli siitä, että Johnson rikkoi ankaria koronalakeja salliessaan juhlia virka-asunnollaan ja näytti ilmiselvästi valehtelevan kaikille asiasta.

Pettymystä Johnsoniin on luonut myös se, että hänen luomastaan politiikasta on vaikea löytää punaista lankaa. Kaikkea on luvattu kaikille, mutta selkeitä toimia esimerkiksi brexitiä halunneen vähäosaisemman kansanosan auttamiseksi ei ole toteutettu lupauksista huolimatta.