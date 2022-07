Vegaaniset tuotteet ovat yhä tutumpia, mutta niiden säilyvyys voi askarruttaa – kysyimme asiantuntijoilta, mistä tietää kauramaidon olevan pilalla

Piknik-viltti on jo kainalossa, mutta jotain evästä voisi ottaa myös mukaan. Jääkaapin ylähyllyltä löytyy kaurajuomatölkki, joka on ollut avattuna jo useamman päivän – tai ehkä viikon. Korkin auki kiertäessä se on edelleen aivan normaalin tuoksuista.