Herätys: Maanviljelijöiden protestit jatkuvat Hollannissa | Japanin ex-pääministeriä ammuttu | Suomeen ennakoitua vähemmän kyberhyökkäyksiä

Tästä on kyse maanviljelijöiden protesteista Hollannissa

NHK: Japanin ex-pääministeriä ammuttu

Japanin yleisradioyhtiön NHK:n mukaan maan entistä pääministeriä Shinzo Abea on ammuttu. Abe kuljetettiin verta vuotavana sairaalaan, ja ampuja on pidätetty, NHK kertoo puoluelähteitä lainaten. Paikalla olleiden mukaan Abe vaikutti olevan tajuton, kun hänet kuljetettiin pois paikalta. Puhetilaisuudessa olleen NHK:n toimittajan mukaan paikalla kuultiin kaksi peräkkäistä pamausta.

Suomeen kohdistuvien kyberhyökkäysten määrä ei noussutkaan kevään aikana

Vaikka kyberhyökkäysten määrä on ollut viime aikoina odotettua pienempi, on kyberuhkiin varautuminen edelleen tärkeää. Kuvituskuva.

Kaipolan paperitehtaassa kehitetään nyt uudenlaista muovin kierrätystä

Kaipolan entisen paperitehtaan uusi elämä on rajoittunut toistaiseksi voimalaitoksella tapahtuvaan jätteen polttoon. Kierrätysmateriaalista ennen polttoa seulottu kiviaines on kerätty vasemmalla näkyvään kasaan. Vieressä on muovisilppua.

Jämsässä sijaitsevan Kaipolan entisen paperitehtaan uusi toiminta on edennyt pienin askelin. Alueella toimintansa aloittaneen Kaipola Recycling Oy:n tarkoituksena on kehittää entistä tehokkaampaa muovin kierrätystä. Yrityksen alkutaival on kuitenkin saanut alueen asukkailta kritiikkiä, sillä yhteisössä on herännyt huoli päästöistä ja muoviroskasta.