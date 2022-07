Suoratoistopalveluiden kasvuvaihe näyttää muuttuneen säästökuuriksi – nyt HBO Max on lopettamassa omat televisiotuotannot Pohjoismaissa

Variety kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun) , että suoratoistopalvelu HBO Max lopettaa omat televisiotuotannot Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Alankomaissa ja Turkissa. Kehitystyö lopetetaan välittömästi, ja palvelusta poistetaan jo tuotettuja alkuperäissarjoja. Palvelusta on otettu pois muun muassa norjalainen tieteissarja Beforeigners, jossa näyttelee suomalainen Krista Kosonen .

Syy päätökseen löytyy yrityskaupoista. HBO:n omistanut Warner Media ja mediajätti Discovery yhdistyivät, mikä johti lähes kolmen miljardin euron säästöihin. Myös suoratoistopalvelut HBO Max ja Discovery Plus yhdistyvät yhdeksi palveluksi.

Turun yliopiston mediatutkija Heidi Keinosen mukaan yrityskaupat kertovat, että kilpailu on kovaa eikä kaikille palveluille riitä tilaajia.

– Netflix on ollut jo jonkin aikaa maailman suurin suoratoistopalvelu. Nämä muut kamppailevat omasta asemastaan, ja sen takia tehdään yrityskauppoja.

Yllättävä muutos vaikeuttaa kasvua ja kansainvälistymistä

Suoratoistopalveluiden säästötoimista kärsivät myös suomalaiset tuotantoyhtiöt. Audiovisual Producers Finland -yhdistyksen toiminnanjohtaja Laura Kuulasmaa kertoo, että HBO Maxin ilmoittamat muutokset eivät ole näkyneet vielä yritysten tilauskannoissa, mutta uutinen on ollut pettymys.

– On se ikävä takapakki, kun audiovisuaalisella alalla on ollut muuten hienoa kasvua, ja koko ala uskoo, että on potentiaalia isompaan kasvuun. Yksi tällainen helppo selkeä väylä näyttää toistaiseksi sulkeutuvan.