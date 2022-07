Yle Ukrainassa: Jälleenrakennus alkamassa sodan runtelemassa Kiovassa, vapaaehtoiset keräävät rahaa kotien pelastamiseksi

Taloon tuli kahdeksan asunnon mittainen aukko

– Onni onnettomuudessa, että kukaan ei kuollut iskussa ja talo pysyi pystyssä. Pelastajat asensivat osumakohtaan lisätukia, jotta talo ei romahtaisi. Me teetimme nopeasti rakennusarvion ja turvallisuuskartoituksen ja saimme kuulla, että talo on pelastettavissa, kertoo asukasyhdistyksen puheenjohtaja Elena Tšumakova .

Sen jälkeen alkoi asunnonomistajien taistelu talonsa pelastamiseksi. He keräsivät noin 50 000 euroa, minkä turvin saatiin raivattua osuman saanut osa ja korjattua lvi-järjestelmät. Ukrainassa tämä summa vastaa noin sadan henkilön kuukausiansioita.

Noin kuukausi iskun jälkeen taloon alkoi palata ensimmäisiä asukkaita. Tällä hetkellä talossa asuu noin puolet 400 asukkaasta. Osa on lähtenyt muualle Ukrainaan, osa ulkomaille, mutta on niitäkin, joilla ei ole minne mennä.

Kulmassa, johon osui ohjus, monilla asukkailla oli lastenhuoneet. Huoneessa, jonka seinässä on Disneyn Lentsikoilla varustetut tapetit, asui kaksi lasta. Iskun aikana he olivat onneksi väestönsuojassa.

Ensin korjataan asuintaloja ja kouluja

Sama tilanne on tuttu monissa ukrainalaisissa kaupungissa. Talot, joita ei ole tuhottu kokonaan, tarvitsevat nyt kipeästi korjausta, sillä kylmä voi koitua niiden kohtaloksi.

Sodan alussa Ukrainan kaupungeilla ei ollut resursseja korjata kärsineitä taloja, eikä korjausta edes voitu aloittaa ennen kuin sotatoimet ovat ohi. Nyt, kun Kiova on jälleen suhteellisen turvallinen, urakoita on aloitettu.

Viraston mukaan Ukrainan pääkaupungissa on sodan aikana vaurioitunut yhteensä 636 infrastruktuurikohdetta. Ensimmäisinä korjataan asuinrakennuksia, kouluja ja terveyskeskuksia.

Jälleenrakennus on jo aloitettu ainakin yhdessätoista asuintalossa, muun muassa talossa, jossa asuu Elena Tšumakova. Sen viereen asennetaan nyt torninosturia.

– Kahden kuukauden ajan jatkuu kerrosten purkaminen, sen jälkeen meille rakennetaan uudet tyhjät kerrokset. Kaupunki vastaa pelkästään asuntojen rakentamisesta, meidän vastuullamme on tehdä niistä asumiseen kelpaavat, sanoo Tšumakova.

Tästä summasta ainakin 100 miljardia dollaria on määrä käyttää korjaamaan muun muassa rakennuskantaan aiheutuneita vahinkoja. Tuet alkavat virrata Ukrainaan vasta ensi vuodesta alkaen.

Ensijärkytyksen laannuttua voi auttaa muita

– Olen ollut töissä taloushallinnossa yli 20 vuotta, joten tiesin, että säätiö on paras ratkaisu verotuksen kannalta.

– Kaikki eivät pysty selviämään rahankeräyshaasteista. Me olemme enimmäkseen nuoria ja tunnemme somekanavat, mutta Butšassa tai Irpinissä asuneet vanhukset eivät edes tiedä mikä on Facebook, harmittelee Arevšatjan.

Hän sanoo, että vasta kun on itse huokaissut ensišokin jälkeen, voi auttaa muita. Asukasyhdistyksen puheenjohtaja Elena Tšumakova sen sijaan sanoo, että Venäjän tekemät ohjusiskut eivät onnistuneet lannistamaan ukrainalaisia.

– He hautaavat koko maamme tuleen, jotta tuntisimme pelkoa ja taipuisimme heidän vaatimuksiinsa. Mutta me emme pelkää. He eivät saavuta täällä mitään, sillä vihollisen edessä olemme lyöttäytyneet yhteen. Teemme kaikkemme maamme ja voittomme eteen.