Maailman luontopaneelin raportti: miljardit ihmiset ovat riippuvaisia luonnonvaraisista lajeista, siksi niitä pitää suojella

Raportti käsittelee luonnonvaraisten kasvi-, eläin-, sieni- ja levälajien käyttöä ja sitä, kuinka käyttöä voidaan jatkaa kestävämmin kaikkialla maailmassa. Kestävästä käytöstä on kyse silloin, kun biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemien toiminta säilyvät ja edistävät samalla ihmisten hyvinvointia.

Kiihtyvä maailmanlaajuinen biodiversiteettikriisi vaarantaa ihmisten elämän edellytyksiä. Kuudes sukupuuttoaalto uhkaa miljoonaa kasvi- ja eläinlajia, joista osa on jo kadonnut lopullisesti ihmisen toiminnan takia.

Luonnonvaraisten lajien laiton kauppa on miljardibisnes

Raportin mukaan maa- ja merimaiseman muutokset, ilmastonmuutos, saastuminen ja vieraslajit vaikuttavat luonnonvaraisten lajien runsauteen ja levinneisyyteen. Näiden lajien liiallinen hyödyntäminen on keskeinen syy luontokatoon.

IPBESin tuoreessa raportissa todetaan, että ilman näiden globaalin kaupan toimitusketjujen tehokasta sääntelyä luonnonvaraisiin lajeihin kohdistuvat paineet lisääntyvät. Tämä puolestaan johtaa kestämättömään käyttöön ja mahdollisesti myös luonnonvaraisten lajien populaatioiden romahtamiseen. Tästä esimerkkinä on muun muassa haineväkauppa.

Raportin kirjoittajat toteavat, että luonnonvaraisten lajien laiton kauppa on kolmanneksi suurin laittoman kaupan luokka, ja sen rahallisen arvon arvioidaan olevan jopa 199 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuodessa. Luonnonvaraiset puu ja kala muodostavat laittoman kaupan suurimmat volyymit ja arvot.

Viimeaikaiset maailmanlaajuiset arviot vahvistavat, että noin 34 prosenttia merten luonnonvaraisista kalakannoista on liikakalastettu, ja 66 prosenttia kalastetaan biologisesti kestävällä tasolla. Tilanteessa on huomattavia paikallisia eroja. Kalastuksen sääntelyllä kalakantoja on saatu pysymään tai nousemaan kestävälle tasolle, raportissa todetaan.