THL:n Mika Salminen ei kesän riennoissa enää huomioisi koronaa erityisesti: "Minä eläisin ihan normaalisti"

THL:n torstaina julkaistujen tietojen mukaan sairaalahoidossa on nyt 475 koronapositiivista potilasta. Salmisen mukaan potilaista 60 prosenttia on sairaalassa koronan vuoksi. Loput heistä on sairaalassa muista syistä, vaikka he koronapositiivisia ovatkin.