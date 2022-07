Hypo: Taantuman uhka on todellinen ensi vuonna

Suomessa talouden vahva veto voi yllättää tänä vuonna, kun talous kasvaa palveluiden ja tapahtumateollisuuden avautuessa, ennakoi asuntorahoitukseen erikoistunut Hypo-pankki talouskatsauksessaan. Ensi vuonna talouskasvu jää kuitenkin Hypon mukaan kituliaaksi ja taantuman uhka on todellinen.

Ilmassa ristiriitaisia näkemyksiä

Palkat eivät tänä vuonna pysy inflaation perässä, mutta kansallisella politiikalla tilanteeseen puuttuminen on Hypon mukaan vaikeaa, ellei jopa vaarallista. Hypo arvioi, että esimerkiksi polttoaineverotuksen keventämisestä saatava hyöty olisi nykytilanteessa haittoja suurempi ja haitallisten tukipakettien purkaminen myöhemmin vaikeaa.

Hypon mukaan ilmassa on nyt paljon ristiriitaisia näkemyksiä. Työmarkkinoilla kehitys on ollut vahvaa, mutta kuluttajien luottamus on tippunut heikoimmaksi koko mittaushistoriassa.