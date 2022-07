Broadway-musikaalin kantaesitys tuodaan jälleen Törnävän kesäteatterin lavalle Seinäjoella: "Poikkeuksellista koko Suomessa"

Kesäteatteriesitykset vedetään kuitenkin säässä kuin säässä myös Seinäjoella, vaikka lavaa ei ole katettu toisin kuin katsomo on.

– Tämä on vähän kuin extreme-urheilua verrattuna siihen, kun tehdään muuten esityksiä talvikaudet sisätiloissa. Välillä ollaan kuin uitetut koirat hienoissa epookkipuvuissa ja helteellä me valutaan hikeä, sehän on tämän vaihtelevan sään ihanuus, Saari nauraa.