Mikkelin musiikkijuhlat toivoo yhteistyön Lontoon Philharmonian kanssa jatkuvan – festivaalijohtaja: "Tämä laitetaan tapahtumaan"

Mikkelin musiikkijuhlilla on kova palo jatkaa yhteistyötä Lontoon Philharmonia-orkesterin ja ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvalin kanssa.

– Festivaalin oma tahtotila on kova, ja orkesteri on todella valmis siihen. Meillä on ehkä enemmän käytännön asioita selvitettävänä, festivaalijohtaja Teemu Laasanen sanoo.