Elintarvikealan yrityksissä tikittää ruoan hintaan rajusti vaikuttava nousupaineiden pommi: pulaa on jopa rekkakuskeista ja lasipurkeista

Pulaa lähes kaikesta

Raaka-aineita ja pakkauksia hankittava ennakoivasti

Tuotannon ongelmat on huomattu Hämeenlinnan Tuuloksessa 35 vuotta toimineessa Herkkumaassa. Raaka-aineiden hinnat ovat nousseet, niistä on pulaa, energian hinta on kohonnut rajusti ja pakkausmateriaaleja on vaikeampi saada.