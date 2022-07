Saattohoitoa antavasta Pirkanmaan hoitokodista on irtisanouduttu huonon työilmapiirin vuoksi – Avi on puuttunut tilanteeseen

Pirkanmaalla saattohoitoa tarjoavassa hoitokodissa on julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan tulehtunut työilmapiiri. Aamulehden tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) henkilöstöstä jopa puolet on jättänyt työpaikkansa neljän ja puolen vuoden aikana.

Aamulehden haastattelemat 10 hoitokodin nykyistä ja entistä työntekijää kertovat, että hoitokodin johtamiskulttuuri on suurin syy työpaikasta lähtemiseen.

Aluehallintovirasto on tehnyt hoitokodissa tarkastuksia ja antaa työnantajalle syyskuun loppuun asti aikaa korjata tilanteen.

– Tiedossa on ollut, että jotkut työntekijät ovat tätä mieltä. Että tämä ei ollut yllätys tässä kohtaa.

Tilanteeseen ei ole yhtä syytä

Lindfors sanoo, että hoitokodin tilanteeseen ei ole yhtä tai helposti nimettävää syytä, vaan tilanne on muodostunut pidemmän ajan kuluessa. Hän on itse toiminut puheenjohtajana reilut neljä vuotta ja kertoo, että haasteita on ollut jo ennen hänen aloittamistaan.