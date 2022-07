Rune “Ruide” Lindqvist ajaa päivällä rekkaa ja naurattaa illalla näyttämöllä – kesäteatteri tavoittelee jälleen miljoonayleisöä

Lavastus on vielä kesken, ja näyttämö vaikuttaa todella suurelta kesäteatterissa Söderkullan kartanon mailla Sipoossa. On torstai-iltapäivä, ja osa näyttelijöistä vasta saapuu paikalle. Alaspäin viettävä katsomo on nuhjaantunut ja talven jäljiltä harmaa.