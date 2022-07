Wille Rydman jättää tutkintapyynnön kunnianloukkauksesta Helsingin Sanomia vastaan – lehden mukaan pyyntö on aiheeton

– Puhutaan kunnianloukkauksesta. Lisäksi jutussa on esitetty väitteitä, jotka eivät välttämättä täytä kunnianloukkauksen tai törkeän kunnianloukkauksen rikoksen tunnusmerkistöä, mutta joissa joudutaan pohtimaan sitä, millaisia yksityiselämään liittyviä väitteitä julkisuudessa ylipäätään sopii esittää.

Helsingin Sanomat haastatteli jutussaan (siirryt toiseen palveluun) useita naisia. Naisten kertoman mukaan Rydman olisi hyödyntänyt poliittista asemaansa, kun hän on hakeutunut tekemisiin nuorten naisten ja tyttöjen kanssa.

– Ensinnäkin koko narratiivi on täysin valheellinen. Sen lisäksi siellä on lukuisia väitteitä, jotka ovat ihan yksiselitteisesti vääriä ja nämä pystytään myös vääriksi osoittamaan. Toivon ja uskon, että poliisi tulee tämän tutkimustyönsä aiheeseen liittyen tekemään huolellisesti.

Helsingin Sanomat luottaa jutussa käytettyihin tietoihin

Keskusrikospoliisi on aiemmin tehnyt esiselvityksen, jossa on kuultu useita naisia. Poliisi kysyi tuolloin selvityksessään naisilta, oliko joku kokoomuksen kansanedustaja käyttäytynyt epäsopivasti nuoria tyttöjä ja naisia kohtaan. Naiset kertoivat poliisille Rydmanin käytöksestä.

– Juttumme on huolellisesti tehty, ja siinä kuvaillut tapaukset paikkansa pitäviä. HS:llä on vahvat perusteet luottaa hankkimiinsa tietoihin ja lähteisiin, jotka ovat uskaltaneet avautua kokemastaan. Tapahtumakokonaisuus kytkeytyy tiiviisti Rydmanin toimintaan politiikassa. Aihe on yhteiskunnallisesti merkittävä, Mukka kommentoi asiaa sähköpostitse.