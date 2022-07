Saksa joutuu nyt säästämään katuvalaistuksesta ja lämpimästä vedestä – maan kaasupula on riski koko Euroopalle

Saksa on pahassa pulassa kaasun ja öljyn hinnan noustessa. Hallituskin myöntää, että maa on nojannut energiassa liiaksi kaasuun, ja etenkin venäläiseen kaasuun, menneinä vuosina.

Kun Saksa on lisäksi ajanut ydinvoimansa alas, se joutuu lisäämään taas kivihiilen käyttöä. Hiili on selvästi halvempaa kuin kaasu, mutta tuottaa kaksi kertaa enemmän päästöjä.

Alkuviikosta liittokansleri Olaf Scholz kutsui koolle kriisipalaverin, jossa oli edustettuina eri yhteiskunnallisia intressiryhmiä ammattijärjestöistä työnantajiin. Tarkoitus on saada laaja konsensus tarvittavista toimista.

– Meidän täytyy varautua siihen, että tilanne ei muutu ihan lähitulevaisuudessa. Toisin sanoen edessämme on historiallinen haaste, Scholz sanoi tapaamisen jälkeen.

Jo pari vuosikymmentä Saksa on onnistunut kirjaamaan keskimäärin yli kymmenen miljardin euron ulkomaankaupan ylijäämän kuukaudessa. Edes koronapandemiassa vaihtotase ei lipsahtanut miinukselle.

Nyt sukellus johtuu esimerkiksi siitä, että Venäjältä Saksaan tuotavan energian hinta on noussut samalla, kun vienti Venäjälle on loppunut. Saksaa uhkaa nyt taantuma.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen arvioi perjantaina Ylen haastattelussa, että kaasun saatavuusongelmat Saksassa voivat pahimmillaan poikia ketjureaktion. Saksa on Suomen merkittävin kauppakumppani.

Mikä on Saksan ongelma?

Historiallisen vaikeaan tilanteeseen on syynä energiakriisi ja sen myötä kiihtyvä inflaatio eli kuluttajahintojen nousu.

Venäjä on vähentänyt merkittävästi kaasutoimituksiaan Saksaan kesäkuun puolivälistä lähtien. Saksan suurin kaasuyhtiö, Suomen valtionyhtiö Fortumin omistama Uniper on saanut Gazpromilta vain vajaat puolet sovituista kaasutoimituksista.

"Ongelma ei ole vain Saksa"

Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapolitiikan johtajan Timo Vuoren mielestä Suomessakin on syytä huolestua, jos Saksan taloudessa ja viennissä menee huonosti.

– Me kärsimme Suomessa ja Saksassa samoista ongelmista. Eli olemme aika nopeasti samoissa ongelmissa kuin Saksa myös Suomessa, Vuori sanoo.

Talouskasvu hidastuu energiakriisin seurauksena, sanoo Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja Lauri Vilmi (vas.). EK:n johtajan Timo Vuoren mielestä Saksan viennin heikkenemisessä on myös mahdollisuuksia Suomelle. Saksan talous kaipaa modernisaatiota, johon maa ei välttämättä yksin kykene.

– Saksan kaasuriippuvuudesta voi olla huolissaan. Ylipäänsä energiamarkkinat ja kaasun saatavuus on tällä hetkellä suurin talouden riski euroalueella, Vilmi arvioi.

– Tai työttömyyden lasku, joka on jatkunut, voi pysähtyä, hän muotoilee.

– Talousnäkymät ovat heikentyneet selvästi, ja siinä mielessä on syytä varautua heikompaan tulevaisuuteen, Vilmi sanoo.

Grafiikassa näkyvät Venäjältä Eurooppaan tulevat kaasuputket. Nyt suuri osa kaasuvirrasta on jo tyrehtynyt, koska Venäjä on lopettanut kaasutoimituksia.

Suomalaisilla tuplariski Saksassa

Suomen talous on sidoksissa Saksaan viennin kautta, mutta veronmaksajilla on suora intressi myös valtionyhtiö Fortumin tytäryhtiössä Uniperissa. Uniperista on tullut Venäjän hyökkäyssodassa kriisiyhtiö.