Suomessa elää pölyttäjiä, joista emme tiedä juuri mitään – uudella seurannalla kerätään nyt tietoja lajien esiintymisestä ja runsaudesta

Lentävät pölyttäjät ovat vähentyneet eri puolilla Eurooppaa. Esimerkiksi Saksan maatalousympäristöissä ja suojelualueilla lentävien hyönteisten määrä on tippunut jopa 80 prosenttia viimeisen 30 vuoden aikana.

Sen tavoitteena on pysäyttää pölyttäjien määrän ja monimuotoisuuden väheneminen sekä turvata pölyttäjäkantojen kehittyminen myönteiseen suuntaan. Syken Lumiaro kiittelee strategiaa, joka ohjaa, kuinka pölyttäjät huomioidaan jatkossa.

– Perinnebiotoopeista ja maatalousympäristöistä on kerätty jo yö- ja päiväperhosseurantaa, mutta nyt seuranta laajenee talous-, marja- ja suojelumetsiin sekä tuntureihin, Lumiaro kertoo.

Tuntureiden pölyttäjistä on vain vähän tutkimustietoa. Kuvituskuva Saana-tunturista Kilpisjärvellä.

Järjestelmällinen tietojen keräys mahdollistaa kantojen arvioinnin

– Meillä on esimerkiksi noin 200 lajia erakkomehiläisiä, joista emme tiedä juuri mitään, Lumiaro kuvailee.

Sen sijaan esimerkiksi päivä- ja yöperhosten sekä kimalaisten seurantaa on tehty, mutta niidenkin seurannassa on ollut katvealueita.

Uusi koko maan kattava seuranta täydentää aiempia seurantoja, jotka on toteutettu vapaaehtoisten kansalaisten työpanokseen pohjautuen. Nyt seurannassa on mukana ihmisiä Metsähallituksesta, Sykestä ja Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

– Nyt on menossa kolmas kimalaisten seurantavuosi ja alamme pikku hiljaa saada tietoa siitä, mihin kehitys on menossa, Riku Lumiaro sanoo.

Jotkut pölyttäjistä ovat vähentyneet

Suomessa on 37 eri kimalaislajia, joista noin 17 prosenttia on uhanalaisia. Lisäksi tiedetään, että esimerkiksi päivä- ja yöperhosten määrä on ollut laskeva jo 1990-luvulta saakka.