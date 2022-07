Merituulivoiman tuotanto kasvaa Suomessa – Metsähallitus sai luvan vuokrata vesialueita voimaloille Korsnäsissä ja Tahkoluodossa

Korsnäsin merituulivoimahanke on merkittävä uusiutuvan energian hanke Suomessa. Hanke on ensimmäinen Suomen aluevesille suunniteltu avomerellä toimiva merituulivoimapuisto, jonka nimellinen energiatuotantoteho lähenee esimerkiksi Loviisan ydinvoimalaitoksen tehoja. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1,5–2,5 miljardia euroa.