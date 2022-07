Funikulaarin verkkotunnus vanhentui ja infonäytöt täyttyivät meemeistä – Turun viestintäjohtaja: "Meidän funikulaarille sattuu ja tapahtuu"

– Domainit vanhenee aina tietyn ajan kuluessa, ja niitä täytyy uusia. Sille taholle, joka domainin on varannut, annetaan etuoikeus uusia se. Jos siihen ei reagoi, domain menee kaikkien saataville, Ilmanen kertoo.

– Toivon, että jatkossa näitä hoidettaisiin kaupungin IT-palveluiden kautta. On hyvä tehdä yhteistyötä kumppanien kanssa, mutta toivon että mukaan otettaisiin myös meidät, sanoo kaupungin IT-palveluiden kehittämispäällikkö Hanna Ilanti .

Infonäyttöjen sisältö korvataan väliaikaisella ratkaisulla

– Kun ihmiset palaavat lomalta, katsotaan, mitä näytöille halutaan. Infonäyttö on monipuolinen ja sinne voidaan tuottaa monenlaista materiaalia, Ilanti sanoo.

Huumorin kautta, sanoo kaupungin viestintäjohtaja

Funikulaarin erilaiset vaiheet ovat hauskuuttaneet jo sen alkuajoista lähtien. Myös kaupungin viestinnässä funikulaarin tuoma huumoriarvo on huomioitu.

– Meidän funikulaarille sattuu ja tapahtuu. On tapahtunut paljon sellaisia asioita, joita ei ole osannut odottaa. Kaupungin viestinnässä on päädytty siihen, että on parempi kertoa huumorin kautta kuin ryppyotsaisesti, Turun kaupungin viestintäjohtaja Saara Malila kertoo.