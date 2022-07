Instagramin ja Facebookin sulkeutuminen voisi olla kohtalokasta paitsi somevaikuttajille myös pienille yrityksille

Viime aikoina sosiaalisen median ympärillä on ollut jälleen kuohuntaa. Facebookin ja Instagramin omistava Meta-yhtiö on uhannut sulkea somekanavansa Euroopassa. Syynä on EU-maa Irlannin halu kieltää Metaa lähettämästä somepalveluiden hankkimaa käyttäjädataa Yhdysvaltoihin.