Asiantuntijat Ylelle: Entisen pääministerin surma järkyttää japanilaisten turvallisuudentunnetta – Shinzo Abe jakoi kansaa, mutta jätti vahvan perinnön

Japanin entisen pääministerin Shinzo Aben ampuminen kesken kampanjatilaisuuden on järkyttänyt ympäri maailman. Tapaus on shokki myös Japanissa, jossa turvallisuudentunne on aina ollut vahva ja esimerkiksi aselait hyvin tiukat.

– Järkytys on äärimmäisen suuri. On hyvin poikkeuksellista, että tällaista tapahtuu. Japani on turvallinen maa, jossa aseellinen väkivalta ja hyökkäykset poliitikkoja kohtaan ovat hyvin harvinaisia, sanoo Japanissa vuosia asunut ja työskennellyt Liisa Karvinen, joka on raportoinut maan asioista myös Ylelle.