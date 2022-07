Britanniaa koettelee raju elinkustannuskriisi – “En tiedä kuinka selviämme”, sanoo suomalaisbrittiläisen omaishoitajaperheen äiti

9-vuotias Elisa McEvoy ei pysty itse säätelemään ruumiinlämpöään. Ilmastointilaite on helteellä pakko pitää päällä lisähapen ja syöttölaitteiden lisäksi korkeasta sähkön hinnasta huolimatta.

Inflaation taso Britanniassa on kehittyneiden teollisuusmaiden G7-ryhmän korkein, eikä hintojen nousu osoita laantumisen merkkejä. Etenkin maan köyhimpiä koettelevan tilanteen osasyy on EU-ero Brexit.

BOURNEMOUTH Auringonpalvojat ovat kansoittaneet eteläenglantilaisen Bournemouthin pitkän hiekkarannan. Heikkinen-McEvoyn perheessä verhot pysyvät kuitenkin kiinni ja ilmastointi päällä kolmenkymmenen asteen helteelläkin.

Suomalaisbrittiläisen perheen monivammaiselle tyttärelle on elintärkeää pitää lämpötila tasaisena. Ilmastointi vaatii kuitenkin sähköä, jonka hinta Britanniassa on kolminkertaistunut.

Maiju Heikkinen kertoo, että huima elinkustannusten nousu on ajanut omaishoitajaperheen tukalaan asemaan.

– Me olemme eläneet tukien varassa siitä lähtien kun tyttäremme Elisa syntyi. Elämäntyylimme on ollut aina todella niukka ja siitä on vaikea tinkiä enempää, Heikkinen kuvailee.

Bournemouthin sää on ollut helteinen ja hiekkaranta on täyttynyt auringonpalvojista. Heikkinen-McEvoyn perheelle helle merkitsee kasvavia kuluja. Kuva on otettu 17. kesäkuuta. Kuva: AOP

Britanniassa inflaation taso on euroalueen keskiarvoa korkeampi ja myös kehittyneiden teollisuusmaiden G7-ryhmän korkein (siirryt toiseen palveluun). Hallituksen ohjeena on säästää esimerkiksi sähkönkäytössä, mutta Heikkisen perheessä se on mahdotonta.

– Elisan elämä riippuu laitteista. Hän tarvitsee syöttöpumppua, happihoitolaitetta ja nostureita joka päivä. Meidän kulutuksemme on aina korkeampaa kuin keskivertoperheen.

CP-vammaisena syntynyt Elisa McEvoy tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa. Öisin hänestä huolehtivat Britannian julkisen terveydenhuollon NHS:n työntekijät. Kuva: Pasi Myöhänen / Yle

Brexit lisää osaltaan Britannian talousongelmia

Britannia ei ole elinkustannusongelmiensa kanssa yksin, mutta esimerkiksi Englannin pankin arvion mukaan (siirryt toiseen palveluun) inflaation taso pysyy maassa korkealla “pidempään kuin muualla”.

Syksyllä inflaatiovauhdin uskotaan nousevan nykyisestä reilusta yhdeksästä prosentista kaksinumeroisiin lukuihin.

EU-ero eli brexit on ongelmien osasyy, vaikka osuutta elinkustannuskriisiin on vaikea arvioida tarkasti. Entisen Englannin pankin ekonomistin Adam Posenin laskelmien mukaan (siirryt toiseen palveluun) EU-ero on tuottanut 80 prosenttia siitä lisäinflaatiosta, jota verrokkimaissa ei nähdä.

Elisa McEvoy ei pärjää ilman laitteita, jotka kuluttavat kallista sähköä. Kuva: Pasi Myöhänen / Yle

Jopa EU-eron puolesta äänestäneiden enemmistö (siirryt toiseen palveluun) Britanniassa katsoo nyt, että brexit on osasyy korkeisiin elinkustannuksiin, vaikka energian korkea hinta onkin suurin yksittäinen tekijä.

Koronapandemian tuomat ongelmat peittivät pitkään brexitin vaikutukset, mutta talousasiantuntijat ovat viime kertoneet haitoista (siirryt toiseen palveluun) entistä varmemmin äänenpainoin.

Maiju Heikkinen uskoo, että EU-ero on osasyy myös perheen kokemaan lääketoimitusten takkuiluun.

– EU:n alueelta tuleva lääkkeitä on ollut vaikea saada, kuten myös Elisan tarvitsemia ruokapakkauksia.

Uiminen on Heikkinen-McEvoyn perheelle tärkeä harrastus, johon Elisa -tytärkin voi ottaa osaa. Isä Dan McEvoy lopetti analyytikon työnsä pitääkseen huolta tyttärestään omaishoitajana. Kuva: Pasi Myöhänen / Yle

Ennusteet Britannian talouden tulevaisuudesta synkkiä

Britanniassa ennustetaan pitkäaikaisia talousongelmia, ja jopa stagflaation eli hintojen nousun ja talouskasvun tyrehtymisen yhdistelmää.

Talousjärjestö OECD:n ennusteen mukaan Britannian talouskasvu on ensi vuonna suurten talouksien muodostaman G20 -maiden ryhmän toiseksi hitainta pakotteiden kohteena olevan Venäjän jälkeen.

Talousongelmista pahimmin kärsivät ne taloudet, joilla on vähiten pelivaraa. Mutta Britannian hallituksen tuki elinkustannuskriisistä kärsiville kotitalouksille on ollut verrattain vähäistä BBC:n tekemän maavertailun mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Resolution Foundation -tutkimuslaitoksen tuore raportti (siirryt toiseen palveluun) kuvailee, että Britannian taloustilanne jättää matalatuloiset perheet haavoittuviksi elinkustannusten nousulle “brutaalilla tavalla”.

Maiju Heikkisen perheen tilanne esiteltiin keväällä TV-ohjelmassa nyt eroavalle Boris Johnsonille. “Hän käänsi keskustelun siihen, että yhteiskunnalle olisi parempi, että ihmiset olisivat hyvin palkatuissa töissä”. Kuva: Daniel Leal / AFP

Maiju Heikkisen perhe lähetti kirjeen pääministerille

Heikkinen-McEvoyn perhe on kampanjoinut aktiivisesti omaishoitajaperheille kohdistetun tuen lisäämiseksi lähettäen muun muassa avoimen kirjeen (siirryt toiseen palveluun) nyt eropäätöksestään ilmoittaneelle pääministeri Boris Johnsonille.

Lopulta tukea tuli (siirryt toiseen palveluun), mutta Maiju Heikkinen pitää sitä riittämättömänä.

– Sieltä on tullut muutaman sadan euron suuruisia kertaluonteisia korvauksia. Syksyllä hinnat nousevat jälleen, joten entäs sitten?

Elisa McEvoyn huoneen seinällä oleva aikataulu kertoo siitä, että hän tarvitsee apua myös keskellä yötä. Kuva: Pasi Myöhänen / Yle

Heikkinen on kiitollinen Britannian julkisen terveydenhuollon NHS:n palveluista, muun muassa yöaikana tytärtä hoitavasta henkilökunnasta. Muuten hän toivoisi, että esimerkiksi omaishoitoa tekevät perheet huomioitaisiin maassa paremmin.