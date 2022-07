Venäjällä langetettiin tähän asti kovin tuomio sodanvastaisista puheista – moskovalainen valtuutettu sai seitsemän vuotta vankeutta

Venäjällä tuomioistuin on tuominnut opposition kaupunginvaltuutetun seitsemän vuoden vankeuteen niin sanotun valeuutislain nojalla.

Tiettävästi kyse on ensimmäisestä kerrasta, kun lain perusteella annetaan varsinainen vankeustuomio. Aiemmat tuomiot ovat olleet sakkoja tai ehdonalaista vankeutta.

Gorinov on myös ensimmäinen vaaleilla valittu oppositiopoliitikko, joka on saanut syytteet lain nojalla.

Oppositiopoliitikko Vladimir Kara-Murza luonnehti Twitter-tilillään tapahtunutta vertauskuvaksi kaikesta siitä, mitä nyt tapahtuu Venäjällä. Hän on itse syytteessä saman valeuutislain nojalla.

Laki valeuutisista säädettiin sen jälkeen, kun Venäjä aloitti helmikuussa hyökkäyksensä Ukrainaan. Käytännössä laki merkitsee sotasensuuria, ja sitä on käytetty kaikenlaisten sodanvastaisten mielenilmaisujen tukahduttamiseen.

Valeuutislain perusteella on jo nostettu kymmeniä rikossyytteitä. Laki antaa mahdollisuuden jopa 15 vuoden vankeustuomioon.

Sodanvastainen puhe valtuustossa johti syytteeseen

Kritiikkiä esitti myös toinen valtuutettu Jelena Kotenotškina . Kotenotškinaa vastaan on nostettu vastaanvanlaiset syytteet, mutta hän ehti poistua Venäjältä. Hänet on määrätty vankeuteen poissaolevana.

"Nopein epäinhimillistämisen keino"

– Olen vakuuttunut siitä, että sota on kaikkein nopein epäinhimillistämisen keino, kun raja hyvän ja pahan välillä hankautuu pois. Sota on aina väkivaltaa ja verta, raadeltuja ruumiita ja revittyjä raajoja. Se on aina kuolemaa, Gorinov kirjoitti.