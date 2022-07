Herätys: Ruoan hinta nousee syksyllä | Uber sai varoituksia laittomuuksista | Liz Truss lähtee Britannian johtajakisaan

Elintarvikealan yrityksissä muhii ruoan hintaan vaikuttava nousupainepommi

Elintarviketeollisuus on haastavassa tilanteessa. Kustannukset nousevat, raaka-aineita ei tahdo saada ja pakkausmateriaaleistakin on pulaa. Hämeenlinnalainen Herkkumaa osti lasipurkit koko vuoden tarpeisiin jo maaliskuussa, koska purkkien saatavuus muuttui epävarmaksi. Kuluttajien on varauduttava siihen, että syksyllä ruuan hinta tulee nousemaan rajusti lisää.