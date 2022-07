Suljetaanko Facebook ja Instagram Euroopassa? Tietosuojavaltuutettu perää malttia: "Ei syytä lähteä panikoimaan"

Tietosuojavaltuutettu: Irlanti ei tee päätöstä yksin

– Meillä on se noin 150–160 sivua pitkä luonnos. Me voimme tässä kuukauden aikana esittää vastalauseita ja huomautuksia, jos me olemme eri mieltä jostakin Irlannin esittämästä tulkinnasta.

EU:ta ja Yhdysvaltoja hiertää kiista yksilön tietosuojan rajasta

– [Euroopan] unionin tuomioistuin on katsonut, että Yhdysvalloissa viranomaisilla on liian laaja pääsy kansallisen turvallisuuden nojalla niihin tietoihin, jotka Euroopasta on Yhdysvaltoihin siirretty. Tämä on se perustavanlaatuinen kysymys koko asian ytimessä, Talus sanoo.