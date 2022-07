Kun Stanislav Komissarov tekee katutaidetta Venäjällä, hän voi joutua pidätetyksi – silti hän aikoo palata Suomesta häpeämäänsä kotimaahan

Katutaiteilija Stanislav Komissarov on reilun tunnin ajan asetellut kirjainsapluunoita mittanauhan kanssa Itä-Pasilassa betoniseinälle.

Komissarov tunnetaan myös taiteilijanimellä Slava PTRK. Hän on Venäjän Jekaterinburgista kotoisin oleva katutaiteilija, joka on saapunut Helsinki Urban Art -yhdistyksen kesäkuussa avaamaan taiteilijaresidenssiin Itä-Pasilaan.

Hän kertoo, että katutaiteilijoiden ilmaisun vapauteen on liittynyt haasteita jo aiemmin, mutta tilanne on muuttunut nopeasti keväällä alkaneen Venäjän hyökkäyssodan jälkeen.

– Hallintomme teki muutamia uusia lakeja sananvapaudesta, ja et voi sanoa olevasi sotaa vastaan. Se on kiellettyä, Komissarov toteaa.

Hän tuomitsee kotimaansa Venäjän hallituksen toimet Ukrainassa. Kiellot ja ilmaisun rajoittaminen eivät kuitenkaan estä Komissarovia tekemästä taidetta. Sen sijaan hän on ottanut ne itselleen tietynlaisena haasteena: miten ilmaista itseään ja levittää ideoitaan joutumatta vankilaan.

– Voin ilmaista itseäni, mutta en voi käyttää suoraa ilmaisua. Katutaiteilijoiden pitää piilottaa ideansa kuvan tai tekstin sisälle. En voisi esimerkiksi käyttää suoria viestejä, kuten "no war" tai "screw you Putin". On aika olla fiksumpi, hän sanoo.