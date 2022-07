Rokotuskeskus rauhoittelee keskustelua koronadisinformaation jakamisesta: Lääkärit katsovat yksittäisiä potilaita, THL koko väestöä

Koronapotilaiden määrän kääntyminen nousuun sairaaloissa on saanut lääkärit huolestumaan. Osa läkäreistä haluaa rokotesuojan parantamista välittömästi koronakuolemien estämiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) tilanteeseen suhtaudutaan rauhallisemmin. THL on ennakoinut, että koronatilanne pahenee syksyllä ja talvella uusien entistä tartuttavampien varianttien vuoksi. THL on myös varautumassa tähän.

Se tiedotti keskiviikkona (siirryt toiseen palveluun), että se aikoo suositella koronarokotusten neljänsien annosten laajentamista loppukesästä yli 65-vuotiaille ja syyskuussa yli 60-vuotiaille sekä riskiryhmiin kuuluville.

THL huolissaan rokotusten tehon arvostelusta

Julkisuuteen erilaiset näkemykset rokotesuojan kestosta ponnahtivat, kun THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen kritisoi väitteitä siitä, että koronarokotteiden teho olisi hiipumassa eivätkä ne enää antaisi suojaa taudin vakavaa muotoa vastaan.

– Rokotteet suojaavat vielä erittäin hyvin vakavaa tautia vastaan vaikka julkisuudessa muutakin viestiä on annettu, sanoi Salminen Ylen televisiouutisissa torstai-iltana.

Me olemme olleet tästä hieman huolissamme, koska se on tavallaan disinformaatiota. Mika Salminen

– Me olemme olleet tästä hieman huolissamme, koska se on tavallaan disinformaatiota. Meillä on yhä hyvä suoja vakavaa tautia vastaan.

Mika Salminen ei halunnut kommentoida Ylelle tarkemmin torstain lausuntojaan.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta ja ylilääkäri Hanna Nohynek eivät myöskään halunneet kommentoida asiaa.

Puheet disinformaatiosta hämmentävät

Salmisen puheet disinformaatiosta ovat hämmentäneet korona-aikana paljon julkisuutta saaneita lääkäreitä.

– Se on hämmentävä siksi, että asiantuntijat ovat jo viime keväästä lähtien tutkimustulosten perusteella kertoneet, että yli 60-vuotiaat hyötyvät neljännestä rokotteesta, jos kolmannen rokotteen saamisesta on kulunut yli 3–4 kuukautta, sanoo Lapin sairaanhoitopiirin ja Länsi-Pohjan keskussairaalan infektioylilääkäri Markku Broas.

Salmisen lausuma ehdottomasti aiheuttaa kansalaisissa epävarmuutta. Markku Broas

– Salmisen lausuma ehdottomasti aiheuttaa kansalaisissa epävarmuutta ja voi aiheuttaa luottamuspulaa THL:n suuntaan. Kun käydään keskustelua tutkimustietoon perustuen, niin tämäntyyppinen kommentointi voi vähentää ja tukahduttaa keskustelua.

Broasin mukaan neljänsien rokotteiden antamista pitäisi ehdottomasti aikaistaa.

– En ymmärrä, miksi meidän pitäisi odottaa se puolitoista kuukautta tai kaksi kuukautta. Ymmärrän hyvin, että on kesäloma-aika, mutta kumminkin on jonkin verran valmiutta rokotusten antamiseen.

Syksyn rokotuksilla varaudutaan omikromin entistä tartuttavampiin alavariantteihin. Ne jylläävät Euroopassa ja ovat jo Suomessakin. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen on samaa mieltä kiireestä parantaa rokotekattavuutta.

– Henkilökohtainen mielipiteeni on, että se annetaan liian myöhään. Kun otetaan huomioon koronakuolemien määrä, niin olisi ollut perusteltua silloin huhtikuussa kun suosituksia päivitettiin, laajentaa sitä vielä enemmän.

Lehtonen sanoo, että neljäs rokote yli 60-vuotiailla vähentää kuolemanriskiä noin 80 prosenttia kolmeen rokotukseen verrattuna. Lehtonen arvioi, että tähän mennessä turhia kuolemia on tullut yli tuhat.

Lehtonen on laskenut arvion Suomen kuolleisuusluvuista tieteellisten tutkimusten perusteella.

Rokotetutkimuskeskus rauhoittelee kiistelyä

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet sanoo, että hän ymmärtää Salmisen ja infektiolääkäreiden näkökulmat.

– He katsovat asiaa eri tavalla. On todella tärkeää, että infektiolääkärit tuovat ilmi sen, mitä he omassa työssään havaitsevat.

– Eli he havaitsevat, että infektio-osastoilla on taas enenevästi koronapotilaita ja heillä hyvin perustellusti tullut näkemys, että jotain olisi tarpeen tehdä.

Rämet korostaa, että THL katsoo tilannetta laajalla perspektiivillä ja sillä on tieto siitä, mitä väestötasolla tapahtuu.

THL katsoo, että kuinka monta tarvitsee rokottaa, jotta se yksi tapaus voitaisiin estää. Mika Rämet

– Infektiolääkärit näkevät potilaita, joista voi ihan perustellusti sanoa, että jos he olisivat saaneet paremman rokotussuojan, niin heidän vaikea tautinsa olisi estynyt.

– THL taas katsoo, että kuinka monta tarvitsee rokottaa, jotta se yksi tapaus voitaisiin estää. Tämän pohjalta he tekevät arvion, miten ajoitettuna ja kenelle saadaan kaikkein paras mahdollinen hyöty irti rokotuksista muistaen, että rokotteisiin liittyy myös haittavaikuksia.

Rämet sanoo, että tilanne on nyt ennakoitua huonompi, sillä omikron-muunnos on jyllännyt Suomessa arvioitua pidempään. Sen vielä tartuttavimpien muunnosten arvioidaan kiihdyttävän tilannetta syksyllä.

Rämet huomauttaa, että rokotteiden tuottamia vasta-ainetasoja ei voida pitää korkealla pitkän aikaa. Soluihin jää kuitenkin muistijälki, joka antaa pidempiaikaisen immuniteetin.

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti toivoo, että THL avaisi suositustensa perusteita kansalaisille. Kuva: Silja Viitala / Yle

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti ei halua kommentoida keskustelua neljänsistä rokotuksista yksityiskohtaisesti. Hän sanoo, että THL on Suomessa taho, johon kaikki tärkeä tieto kertyy.

– He seuraavat ja hoitavat asiaa virkavastuulla. Luotan THL:n asiantuntemukseen rokoteasioissa. On selvää, että on erilaisia tulkintamahdollisuuksia siitä, mikä on optimaalista pitkällä aikavälillä. Mikään taho ole erehtymätön.

Luotan THL:n asiantuntemukseen rokoteasioissa. Olli Vapalahti

Vapalahden mielestä on hyvä, että asioista keskustellaan julkisuudessa. Hän kuitenkin toivoo, että alan asiantuntijoilla olisi tilaisuuksia keskusteluun myös ammattikunnan sisällä. Hän toivoo myös, että THL avaisi linjaustensa perusteita kansalaisille.

THL on ilmoittanut (siirryt toiseen palveluun), että tarkennettu lopullinen suositus neljänsien rokoteannosten käytön laajentamisesta valmistuu viimeistään elokuun alussa.

Voit keskustella aiheesta lauantaihin 9.7. klo 23:een asti.