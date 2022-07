Kuopiolainen yrittäjäpariskunta paiskii pitkää päivää koko kesän ja lomailee tammikuussa – yrittäjille lomattomuus voi olla myös valinta

Kuopion torilla tyhjennetään aamuseitsemältä roskiksia ja muutamat aamuvirkut hörppivät jo kahvia, mutta muuten on melko autiota. Pranom (Mui) ja Reijo Kuosmasen konttikeittiössä ollaan kuitenkin jo täydessä työn touhussa: croissanteja täytetään, riisi hautuu kattilassa ja kuuma kahvi odottaa jo ensimmäisiä asiakkaita.

Kuosmasten työpäivä alkaa suunnilleen seitsemältä ja päättyy iltayhdeksään tai -kymmeneen. Paikka on avoinna huhtikuun puolesta välistä syksyyn, mutta kiireisin sesonkiaika kestää vain noin kymmenen viikkoa.

Muin Konttoriksi nimetty keittiö–kahvila on auki joka päivä, jos sää sallii. Viime vuonna se oli kiinni sääolojen vuoksi kolmena päivänä, tänä vuonna ei vielä kertaakaan.

Eniten Reijo Kuosmanen on huolissaan kokkina toimivan vaimonsa jaksamisesta. Asiasta kysyttäessä vain vähän suomea puhuva Pranom Kuosmanen hymyilee, pullistelee hauiksiaan ja sanoo "jaksaa, jaksaa".

– Thaimaalaiset ovat hyvin työorientoituneita ja Mui rakastaa ruoan tekemistä. Tätä työtä on pakko rakastaa, muuten ei selviytyisi.

Pranom ja Reijo Kuosmanen tekevät töitä kesäisin aamuvarhaisesta iltaan. Tammikuussa he pitävät noin kuukauden loman.

"Lomattomuus voi olla oma valinta"

Suomen Yrittäjien tuoreen gallupin (siirryt toiseen palveluun) mukaan kolmannes yrittäjistä on pitänyt lomaa enintään viikon viimeksi kuluneen vuoden aikana. Keväällä 2020 heitä oli vielä vähemmän, vain runsas neljännes.

Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula muistuttaa, että asiassa on monta puolta. Makkulan mukaan työn imu ja halu tehdä omaa juttua voivat olla niin vahvoja, ettei lomaa kaipaakaan.

– Lomattomuus voi olla oma valinta. Ongelmaksi asia muuttuu, jos töitä on pakko tehdä, jotta pärjää. Silloin tulee uupumusta, Makkula sanoo.

Pranom ja Reijo Kuosmasta ei haittaa, vaikka he eivät voi lomailla suomalaisten lomakaudella. Jaksamista helpottaa se, että pitkien päivien jälkeen edessä on pitkä loma.

Kuosmaset kuuluvat siihen kolmannekseen yrittäjistä, jotka pitävät lomaa neljä viikkoa tai enemmän. He lomailevat tammikuussa, jolloin he yleensä matkustavat Thaimaahan.

– Se on oikea loma, jossa pääsee kokonaan irti työstä. Ei tällä tahdilla pystyisi koko vuotta tekemään, Reijo Kuosmanen sanoo.

Phetchaburin torilta savolaiselle torille

Pranom Kuosmasen suurin toive tällä hetkellä on, että hänen siskonsa saisi Suomeen kausityöluvan.

Keittiö-kahvilan ainoana kokkina Pranom Kuosmasella on paljon töitä. Pariskunta on yrittänyt saada Pranomin siskolle kausityölupaa Suomeen, mutta talvella jätetty hakemus on edelleen käsittelyssä Maahanmuuttovirastossa.