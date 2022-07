Ruissalossa hukkumistapaus, ei ilmeisesti liity Ruisrockiin

Muuten viikonloppu on sujunut vesillä odotettua rauhallisemmin, vaikka veneilykausi on hyvässä vauhdissa. Länsi-Suomen merivartiosto kertoo Twitter–tilillään, että kuluneen vuorokauden aikana heillä on ollut neljä meripelastustehtävää ja että he ovat työskennelleet muun muassa poliisin tukena Ruisrockin edustan merialueella.