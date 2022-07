Blind Channel rymistelee vauhdilla kohti maailmanvalloitusta, mutta Euroviisuja ei ole ikävä: "Ne olivat isot oppirahat, jotka piti maksaa"

Blind Channelin laulajat Joel Hokka ja Niko Vilhelm käppäilevät rauhallisina Ruisrockin Rantalavan bäkkärillä. Yhtye on valmistautumassa ensimmäiseen esiintymiseensä festarilla, ja bändi saa kunnian olla legendaarisen lavan viimeinen esiintyjä.

– Huikea fiilis. Näin Slipknotin täällä 13 vuotta sitten livenä, ja se oli mun ekoja festarikeikkoja ikinä, Hokka kertoo.

– Mä en ole koskaan käynyt Ruisrockissa, mutta heti kun tultiin tänne, päästiin uimaan ja saunaan. Joten ei tämä kovin paska voi olla, Niko Vilhelm sanoo naureskellen.

– Lokakuussa meillä lukee tällä hetkellä kalenterissa loma, mutta eiköhän meidän yhteistyökumppanit siihenkin keksi jotain, sanovat maailmalla ahkerasti keikkalevan Blind Channelin Niko Vilhelm ja Joel Hokka. Kuva: Niko Kotiranta / Yle

Kiertue-elämä on rankkaa mutta ihanaa

Blind Channelin vauhti on ollut alkuvuoden aikana hurja. Yhtye on ollut kiertueella Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Suomessa bändi ehti tehdä keväällä vain yhden pistokeikan Emma-gaalassa, josta yhtye pokkasi kuusi palkintoa.

Nyt käynnissä on festarikesä, ja syksyllä bändi lähtee ensimmäiselle Euroopan-kiertuelle, jossa se on pääesiintyjä.

Vaikka kiertue-elämä on kuluttavaa, bändin jäsenet eivät valita. He elävät nyt sitä unelmaa, jonka eteen he ovat tehneet töitä vuosia.

– Se on rankkaa mutta ihanaa. Oli lapsuuden unelma päästä kiertämään Pohjois-Amerikkaa, ja nyt se sitten toteutui. Nähtiin kaikki isot esiintymispaikat kuten Whiskey a Go Go ja New Yorkin mestat. On tämä hienoa viedä suomalaista sieluntuotetta tuonne maailmalle, Hokka sanoo.

Niko Vilhelm kertoo nukkuneensa tänä vuonna enemmän öitä kiertuebussissa kuin kotonaan.

– En uskonut, että tulee sellainen haaste, ettei kotona osaakaan yhtäkkiä olla. Se hiljaisuus sattuu korviin. Bussissa on aina kaikki jäbät ja bussi hurisee, kun se liikkuu. On pitänyt opetella uudestaan olemaan kämpillä. Se on tosi ihmeellistä.

– Britanniassa kaikki isot rock- ja metallimediat ovat ottaneet meidät omakseen. Kerrang on tulossa tekemään meistä ison haastattelun. Myös keikoille liput käyvät nopeasti kaupaksi, Blind Channelin Niko Vilhelm ja Joel hokka kertovat. Kuva: Niko Kotiranta / Yle

Blind Channelin laulajien mukaan yhtye sai hyvän vastaanoton Pohjois-Amerikassa.

– Veikkaan, että tällainen musa, jota me tehdään eli nu metal -henkinen kapinarokki toimii siellä tosi hyvin, koska he ovat keksineet sen. Meillä on pohjoiseurooppalainen hullu twisti siinä, niin se kiihottaa heitä tosi paljon.

– He pitävät sitä eksoottisena. Suomalaisuus on ehdottomasti meille iso vahvuus Euroopassa mutta etenkin Amerikassa, Niko Vilhelm jatkaa.

Blind Channel nousi kansainväliseen tietoisuuteen vuoden 2021 Euroviisuista. Joel Hokka kertoi tämän vuoden viisujen aikaan somepäivityksessään, että kokemus oli hänelle jopa helvetillinen.

– Ei se lempparijuttu ollut. Ne olivat isot oppirahat, jotka piti maksaa. Thank god, että käytiin ja tehtiin Suomellekin pieni palvelus siinä, mutta oikea peli pelataan nyt.

Selkeät askelmerkit maailmanvalloitukseen

Blind Channel julkaisi perjantaina ensimmäisen albuminsa Dark Side -hitin jälkeen. Lifestyles of the Sick & Dangerous -levy on lähes kokonaan bändin käsialaa.

– Se on enemmän kansainvälistä mähinää verrattuna siihen, mitä olemme tehneet aiemmin. Siitä on täysin karsittu Suomi-juttu. Totta kai kuuluu se, että emme ole natiiveja jenkkejä. Se on niin kansainvälisellä tasolla, että se pystyy skabaamaan isojen jenkkibändien kanssa, Hokka sanoo.

Laulajien mukaan uusi levy on saanut kiittäviä arvioita eurooppalaisissa musiikkilehdissä. Ainoastaan Saksan Metal Hammer antoi albumille arvion 1,5/5.

– Olen vähän katkera siitä, Hokka tuhahtaa.

Albumi vaikuttaa kuitenkin kiinnostavan yleisöä, sillä Ruisrockin keikan jälkeen bändi yllätettiin platinalevyillä. Suomessa platinalevyyn tarvitaan yli 20 000 striimauskertaa.

Blind Channel pokkasi perjantaina julkaistusta uudesta levystään platinalevyt esiinnyttyään Ruisrockin Rantalavalla. Kuva: Petri Anttila / Ruisrock

Blind Channelin maailmanvalloitus jatkuu elokuussa, kun bändi esiintyy Saksassa Wacken Open Air -rockfestivaalin päälavalla. Laulajien mukaan suosio on kovaa myös Britanniassa, missä bändin keikat myydään nopeasti loppuun.

Mistä yhtye sitten tietää, että maailma on valloitettu?

– Billboardin Top10, loppuunmyyty Wembleyn areena ja Rock am Ringin päälavan vika slotti. Käveltiin Nykissä Time Squarella, ja siinä oli Jack Whiten iso mainos screenillä. Ajattelin, että tuohon sopisi hyvin meidän naamat, Hokka sanoo.