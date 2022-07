Iitissä paloi muovijätettä kuljettava kuorma-auto – liikenne poikki

– Siellä on pyöräkuormaaja töissä, joka nostaa noin seitsemänkymmentä kuutiota tavaraa takaisin kuorma-autoon, kertoo Päijät-Hämee päivystävä palomestari Erkki Santero .

Liikenne on Fintrafficin liikennetiedotteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan poikki tiellä 12 välillä Lahti - Kouvola välillä Kurrintie - Mankala. Käytössä on Santeron mukaan toinen kaista. Hän arvioi puoli neljän aikaan lauantaina iltapäivällä, että liikenne on poikki vielä tunnin.