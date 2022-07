Virossa sopu uudesta kolmen puolueen hallituksesta – "Neuvottelut todistivat todeksi kliseisen sanonnan", kommentoi presidentti

– Neuvottelut todistivat todeksi kliseisen sanonnan: politiikka on kompromissien tekemisen taidetta, presidentti Alar Karis kommentoi sopua tiedotteessaan.

– Viron kohtaamien haasteiden takia emme voi antaa vain ajan kulua. Viro saa uudet ministerit, joiden tulee nopeasti alkaa tehdä työtä, jotta kansamme selviää syksyllä ja talvella odottavista inflaatiosta ja energian hinnoista. Venäjän aloittama Euroopan turvallisuuskriisi on yhä erittäin tiukka, Karis sanoi.

Inflaatio nousee Virossa nopeasti

Kuluttajahintojen nousuun on vaikuttanut energian hinnan jyrkkä nousu sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa. Viro on asettunut monia muita Euroopan unionin maita vahvemmin venäläistä energiaa vastaan, mikä on osaltaan vaikuttanut energiahintoihin.