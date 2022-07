Uusi työnhakumalli kerää kritiikkiä ja kiitosta – moni ei tiedä Linkedin-niksistä: "Erillisten työhakemusten lähettely eri puolille ei ole tätä päivää"

Yle selvitti eri toimijoiden kokemuksia uudesta "pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista", jota on myös tituleerattu uudeksi aktiivimalliksi.

Kaksi kuukautta käytössä olleessa työnhakumallissa työttömän on poikkeustapauksia lukuun ottamatta haettava neljää työpaikkaa kuukaudessa ja tavattava TE-toimiston virkailijaa entistä tiiviimmin, jopa kahden viikon välein.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan TE-toimistojen saama palaute on ollut pääosin positiivista.

Kritiikkiä epäselvyydestä

Niklaksen mukaan ongelma on työpaikkojen niukassa tarjonnassa sekä yleisesti mallin työntekijää velvoittavassa luonteessa.

– Mielestäni aktivointi on toki hyvä ja ylipäätään on hyvä saada ihmisiä töihin. Valitettavasti se vaan ei ole mahdollista ihan jokaiselle, koska maailmantilanne on sellainen, ettei moni edes hae työntekijöitä.