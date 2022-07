Viljelyala voi kasvaa Suomessa jopa kymmenellä prosentilla lähiaikoina – syynä Ukrainan sota ja viljojen hintojen nousu

– On jokaisen tilan omakohtainen päätös, otetaanko kesantopeltoja viljelyyn aktiivisesti. Varmasti sitä suunnitellaan tällä hetkellä, sanoo Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton vilja-asiamies Max Schulman .

Vaikka Suomessa on kymmenien vuosien ajan patisteltu peltojen poistamiseen tuotannosta ja jopa metsittämiseen, nopeasti viljelykelpoiseksi saatavaa reserviä on vielä melko runsaasti.

Pakettipellot jo metsinä, mutta kesantoja laitettavissa viljelykuntoon

– Jos meillä on 200 000 - 230 000 hehtaaria kesantopeltoa, niin 100 000 hehtaaria voitaisiin ottaa aktiivisempaan viljelyyn aivan varmasti. Jos sitä peilaa vilja-alaan, kyseessä on vajaan kymmenen prosentin lisäys. On vaikea ennustaa, mitä kasveja sitten viljeltäisiin.