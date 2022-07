Useita venäläisoligarkkeja kuollut salaperäisesti viime aikoina — useilla yhteys kaasuteollisuuteen

Kaasuteollisuus yhdistävä tekijä

Valtataistelut ajavat oligarkkeja hautaan?

Presidentti Vladimir Putinin vihollinen, Venäjältä karkotettu amerikkalaismiljonääri ja sijoittaja Bill Browder spekuloi, että Venäjä on menettämässä asemiaan pakotteiden takia ja valtataistelu resursseista eliitin kesken on kiihtynyt.

Browderin mukaan historia tuntee useita kuolemantapauksia, joissa jälkikäteen on todistettu, että murhien takana on ollut Kreml. Browderin mukaan Kremlin järjestämissä murhissa on tavanomaista, että ne on lavastettu näyttämään itsemurhilta.