Ulkoministeri Liz Truss lähtee mukaan konservatiivipuolueen johtajakisaan – Johnsonin tilalle pyrkiviä jo kymmenkunta

– Astun esiin koska kykenen johtamaan, saattamaan asioita loppuun asti ja tekemään vaikeita päätöksiä. Minulla on selkeä näkemys siitä missä meidän tulisi olla, sekä kokemusta ja päättäväisyyttä viedä meidät sinne, Truss kirjoittaa kommentissaan.

Pääministeriksi ja puolueen johtoon pyrkijöitä kymmenkunta

Konservatiivipuolueen johtajakisaan on tähän mennessä ilmoittautunut kaikkiaan yksitoista puolueen poliitikkoa.

Johnson on kertonut jatkavansa pääministerinä, kunnes hänelle on valittu seuraaja. Ainakin työväenpuolue, liberaalidemokraatit ja osa konservatiiveista on vaatinut Johnsonia eroamaan pääministerin tehtävästä välittömästi.