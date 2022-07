Näin Puolustusvoimain ex-komentaja arvioi Ukrainan sodan jatkuvan: ennakoi Ukrainan yrittävän vastaiskua Venäjän valtaamassa Hersonissa

– Brittitiedustelukin on arvioinut, että olisi Venäjälle erittäin tärkeää, että tie saataisiin haltuun ja sitä kautta päästäisiin hallitsemaan aluetta. Harkovahan on vielä ukrainalaisilla ja siitäkin mahdollisesti kohta taistellaan, Lindberg sanoo.

Yhdysvaltain Washingtonissa toimiva ajatushautomo Institute for the Study of War uskoo, että Venäjä saattaa väliaikaisesti hidastaa hyökkäystään Itä-Ukrainassa yrittäessään koota joukkoja uutta hyökkäystä varten. Venäjän valtiollisen uutistoimisto Tassin siteraaman Venäjän puolustusministeriön mukaan armeijan yksiköt ryhtyvät toimenpiteisiin "taistelukyvyn palauttamiseksi".

– On mielenkiintoista, jos (Venäjän asevoimat) itse kertovat, että he pitävät operatiivisen tauon. Tämän kaltaisia asioitahan ei yleensä julkisuuteen kerrota. Tarve on täydentää joukkoja, Venäjällähän on erittäin suuret tappiot neljän kuukauden aikana valmiiksi, Lindberg arvioi.