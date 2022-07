Boris Johnsonin seuraajapeli muuttui heti likaiseksi – luopuvan pääministerin väitetään hautovan kostoa voittajasuosikki Rishi Sunakille

Taistelu Britannian pääministerin paikalta eroavan Boris Johnsonin seuraajasta käy nyt kuumana konservatiivipuolueessa. Ehdolle on jo ilmoittautunut yli kymmenen poliitikkoa ja peli näyttää ensimetreiltä alkaen likaiselta.

Valinta seuraajasta tehdään lopulta kahden ehdokkaan välillä, joten pudotuspelivaihe on kiivas. Brittimedia arvioi, että todennäköisesti valinta tehdään viime viikolla hallituksesta eronneen entisen valtiovarainministerin Rishi Sunakin ja jonkun puolueen oikeaa laitaa edustavan ehdokkaan välillä.

Tämä asetelma ruokkii paitsi mutapainia oikean laidan ehdokkaiden joukossa myös hyökkäyksiä Sunakia vastaan. Muista ehdokkaista muun muassa nykyinen valtiovarainministeri Nadhim Zahawi on jo syyttänyt kilpailijoitaan uutisista (siirryt toiseen palveluun) , joissa vihjaillaan hänen talousepäselvyyksistään.

Kilpailijat lupaavat perinteisiä arvoja ja veroleikkauksia

Boris Johnsonin läheinen tukija, EU-eroon liittyvistä asioista vastaava apulaisministeri Jacob Rees-Mogg on nimitellyt Sunakia sosialistiksi, koska tämä valtiovarainministerinä jakeli niin auliisti tukia koronapandemian aikana. Sunak on jo järkyttänyt monia konservatiiveja sanomalla, ettei ole valmis leikkaamaan verotusta heti pääministeriksi noustessaan.

Yhtenä Sunakin vahvimmista kilpailijoista pidetty ulkoministeri Liz Truss on jo haastanut entisen valtiovarainministerin linjan lupaamalla välittömiä veroleikkauksia, tiukkaa taloudenpitoa ja paluuta perinteisiin konservatiivisiin arvoihin.

Paljon tukea konservatiiveilta kerännyt kauppapolitiikasta vastaa apulaisministeri Penny Mordaunt on puolestaan julistautunut arvojohtajaksi ja vedonnut puolueen yhtenäisyyden puolesta. Piikkinä Boris Johnsonille Mordaunt on sanonut, että johtajuuden on nyt muututtava, jotta kaikki huomio ei keskittyisi johtajaan.