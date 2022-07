Työperäistä maahanmuuttoa halutaan lisätä, mutta osa kalliista hankkeista epäonnistuu – kosovolainen Bleta Hyseni kertoo, miksi jäi Seinäjoelle

Bleta Hysenin kanssa samassa hoivakodissa on töissä muitakin kosovolaisia. He ovat hyvin kiitollisia siitä, että heidät on toivotettu lämpimästi tervetulleiksi.

– Turvallisuus on ensimmäinen asia ja toinen on itsenäisyys. On mahdollisuus elää omalla rahalla ja ehkä myös auttaa perhettä, jos se on tarpeen. Täällä siihen on mahdollisuus, hän kertoo.