Tanssilavat kituuttavat koronan jäljiltä – nyt perinteisistä tanssipaikoista halutaan tehdä elämyskohteita matkailijoille

Taustalla on vahva usko, että hyvin hoidettuna tanssilava kauniin suomalaisen luonnon keskellä vetää kotimaisten matkailijoiden lisäksi myös ulkomaalaisia matkailijoita, jos se vain osattaisiin markkinoida ja paketoida oikealla tavalla.

Reijo Pynnönen on vetänyt Syvälahden viihdekeskuksen ohjelmatoimintaa Kangasniemellä jo yli 50 vuotta ja on kokenut alalla lähes kaiken – paitsi konkurssin.

Korona-aika on vienyt monet tanssilavat kannattavuuden rajalle. Tansseja ei ole voitu järjestää, tuloja ei ole ollut, mutta silti kiinteistön kiinteät kulut on pitänyt maksaa. Pynnönen kertoo jättäneensä muun muassa omat matkakorvaukset perimättä kahdelta koronavuodelta.

Lavoja pyöritetään vapaaehtoisvoimin

Iso osa tanssilavoista on edelleen erilaisten urheilu- tai maamiesseurojen hallussa, ja työtä tehdään vapaaehtoispohjalta.

Tanssien järjestäminen on maaseudulla perinteinen tapa kerätä rahaa seurojen ydintoimintaan, useimmiten urheiluun. Se myös näkyy toiminnassa, joka on opittu onnistumisten ja erehdysten kautta.

– Kukapa maanviljelijä on tottunut normaaliarjessa sanomaan yhden illan aikana yli 500 kertaa “tervetuloa”. Silti jokaista vapaaehtoista tarvitaan, Pynnönen kertoo.

Pynnösen mukaan lavoilla on hyvä olla kaikkien tuntema vetäjä, ohjelmavastaava, johon osataan ottaa yhteyttä aina kun siihen tulee tarvetta.

– Lavat saavat henkilöityä, se on osa vetovoimaa, Pynnönen kertoo.

Entinen kilpahiihtäjä haluaa kerätä rahaa kasvattiseuralleen

Pohjois-Savossa, urheiluseura Maaningan Mahdin pyörittämällä Maaningan Kasinolla on torstai-ilta ja naistenhaku. Paikalla on arviolta 300 tanssijaa ja esiintyjänä Taikakuu -tanssiorkesteri. Kasino sijaitsee keskellä suomalaista järvimaisemaa.

Kasinon toiminnan käytännön vastuu on pitkälti yhdellä perheellä. Haapalaisen perhe on jo kolmannessa polvessa aktiivisesti mukana vapaaehtoistyössä.

– Mummo hoitaa kukat, isä hoitaa lavan ohjelmiston ja äiti ravintolan, tämä on perhehomma meille, Mira Haapalainen kertoo.

27-vuotias Mira Haapalainen on entinen SM-tason hiihtäjä ja vastaa Maaningan Kasinon sosiaalisen median näkyvyydestä ja auttaa ravintolassa.

– Koska olen entinen urheilija ja minunkin urheilua tämä laitos on tukenut, niin kyllä sitä haluaa, että nuoremmatkin saavat saman. Ettei urheilu jäisi seuran rahasta kiinni, Mira Haapalainen kertoo.

Kävijöitä Kasinolla oli ennen koronaa keskimäärin 500 iltaa kohti, nyt määrä on tipahtanut lähes kahdella sadalla. Kaikki vanhat asiakkaat eivät ole palanneet takaisin, ja uusia ei ole tullut tilalle.

– Moni on sanonut, että tämä on eka kerta lavalla ja että tämä on tosi siistiä. Ihmiset tulevat hakemaan täältä elämyksiä, Mira Haapalainen sanoo.