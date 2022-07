Pörssiyhtiöiden tuloskaudesta tulossa pelättyä parempi – asiantuntijat: Tulokset kasvavat maltillisesti

Siinä muutamia ilmaisuja talousmedioista, jolla juuri käynnistyvää huhti-kesäkuun tulosjulkistuskautta on luonnehdittu.

Syykin on selvä. Tällä kvartaalilla nimittäin näkyvät täydellä voimallaan Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vaikutukset eri suomalaisyhtiöihin ja niitähän riittää.

Kevään aikana inflaatio on kiristynyt, korot ovat nousseet voimakkaasti, ostovoima on heikentynyt ja tappiot Venäjältä vetäytymisestä selvinneet.

– Näin muun muassa siksi, että positiivisia ja negatiivisia tulosvaroituksia on tullut aika niukasti. Se viittaa siihen, että mitään hirveän järisyttäviä numeroita suuntaan jos toiseen ei ole tulossa.

– Tämä on ennenkaikkea silmiä avaava tuloskausi. Tammi-maaliskuun tuloskaudella ei oikeastaan nähty Venäjän aloittaman sodan vaikutuksia yritysten tuloksissa ollenkaan. Nyt se näkyy ja lisäksi myös kustannusten ja korkojen nousun vaikutus.

– Kulutuspuolella on joitakin yhtiöitä, joilta odotetaan vähän tulosheikkoutta. Inflaatio on kurittanut kuluttajien ostovoimaa ja se näkyy tietysti tietyissä segmenteissä vähän enemmän. Kulutusta on myös siirtynyt palvelupuolelle.