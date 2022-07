Fortumin Uniper on pitkälti Venäjän kaasutoimitusten armoilla – Nord Stream meni kiinni maanantaina, tappiot vain kasvavat

Toteutumatta jääneen Nord Stream 2:n putkia on pinossa saksalaissatamassa 5 000 kappaletta. Jokainen teräsputki on 12 metriä pitkä ja painaa 24 tonnia. 5 000 putkea maksoi yhteensä 75 miljoonaa euroa. Nyt Nord Stream 2:n Sveitsiin rekisteröity taustayhtiö on konkurssissa.

Kuva: Jens Köhler / AOP