Kun ruoan hinta nousee, terveelliset valinnat eivät välttämättä lisäänny – tutkija kantaa huolta niistä, joilla on jo valmiiksi huono ruokavalio

Ruoan hinnan nousukehitys on saanut Helsingin yliopiston kansanterveystieteen tutkijatohtori Jatta Salmelan huolestumaan etenkin niistä ihmisistä, joilla on jo valmiiksi tavallista huonompi ruokavalio.

Säästöjä saatetaan hakea lounaasta

– Se on tavallaan harmi, koska varsinkin jos käyttää tällaisia julkisia ruokapalveluita, niin nehän ovat tosi terveellisiä. On harmi, jos sieltä joustetaan, Salmela kommentoi.

Tarkkuutta halvempia vaihtoehtoja etsiessä

Salmelan mukaan kuluttajilla pitääkin olla ymmärrystä siitä, minkä takia jokin ruoka on terveellistä, ja mitä vaikutusta sen korvaamisella jollakin toisella tuotteella on oman ravitsemuksen kannalta. Salmela kannustaa miettimään, miksi jokin tuote on ylipäätään ollut osa omaa ruokakoria. Silloin myös sille sopivan korvikkeen löytäminen on helpompaa.